Atalanta - Lazio, Provstgaard debutto top: i voti della sua partita

La prima partita non si scorda mai. Lo sa bene Oliver Provstgaard che non dimenticherà facilmente Atalanta - Lazio, il suo esordio assoluto con la maglia biancoceleste. Entrato nel secondo tempo al posto di Gigot, il danese ha fatto subito vedere grande personalità e sicurezza palla al piede, oltre a uno spiccato senso della posizione in copertura. Debutto più che positivo: ora non resta che continuare a lavorare e alzare sempre di più il livello. Di seguito i voti che gli sono stati assegnati dai principali quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - "7: Debutto da applausi, entra senza paura. Buon piede, coraggio e un salvataggio decisivo sull’inserimento di Kolasinac. Applausi".

GAZZETTA DELLO SPORT - "6,5: Quando si arrende Gigot entra molto concentrato: la cosa migliore è un grande salvataggio su blitz di Kolasinac".

IL MESSAGGERO - "6,5: Debutta in Serie A con la maglia della Lazio e salva su Retegui con personalità".

IL CORRIERE DELLA SERA - "6: Debutto in Serie A improvviso. Non si smarrisce".