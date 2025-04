Atalanta-Lazio, quando la Dea vede biancoceleste si scatena: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta-Lazio sarà un nuovo banco di prova per i biancocelesti ma anche per la Dea che, secondo i dati riportati dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, è sempre scatenata contro i capitolini. Nelle ultime 113 gare giocate tra i due club, i nerazzurri hanno vinto 38 volte: contro nessun’altra squadra i bergamaschi hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A (al pari del Bologna).

Negli ultimi 9 duelli inoltre, sono tre i successi per parte e tre i pareggi. All'andata era finita 1-1, non pareggiavano dal 2021/2022. Inoltre, nelle ultime 11 partite in casa dell'Atalanta sono stati realizzati 41 gol, con una media di 3,7 reti a match (21 per la Dea, 20 per i capitolini).

Con Gasperini in panchina solo solo due le volte in cui i bergamaschi hanno subito tre sconfitte di fila in Serie A. L'ultima volta in cui hanno perso almeno 3 match consecutivi senza segnare in Serie A risale nel 2014 con Colantuono. L’Atalanta ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare.