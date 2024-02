Atalanta-Lazio, Saná Fernandes tra i convocati: ora sogna l'esordio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il mercato invernale ha chiuso i battenti, ogni discorso come di consueto è rimandato all’estate. Un mese di tempo per cercare di sistemare la rosa e aggiungere un rinforzo in vista della seconda parte di stagione, ma la Lazio non è riuscita a approfittarne e Sarri, alla luce del rendimento e delle defezioni, è stato costretto a trovare in casa la soluzione. Così, tra i convocanti per la trasferta a Bergamo c’è ancora spazio per Saná Fernandes. Il baby della Primavera, riporta il Corriere dello Sport, è stato aggregato alla prima squadra ben undici volte senza mai riuscire a debuttare. L’esterno quasi diciottenne sogna l’esordio e l’assenza di Zaccagni rappresenta per lui una grandissima opportunità. Nel suo campionato, in un anno, ha totalizzato 12 gol e 17 assist in 46 partite, numeri promettenti così come le sue qualità. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, si è già iniziato a parlare di rinnovo nella speranza che la società riesca a non lasciarsi sfuggire un giovane di prospettiva.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE