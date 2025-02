Bernabè e Olympia "affittabili" per eventi: il falconiere spiega prezzi e pagamenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il caso Bernabè continua ma su questioni diverse. Olympia, come noto, tornerà a volare in occasione della partita di Serie D tra Folgore Caratese e Breno, ma non sarà l'ultima volta che l'aquila esibirà la sua maestosità in pubblico. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La repubblica infatti, si potrà "affittare" Olympia (con annesso falconiere) per eventi privati come compleanni, inaugurazioni, cerimonie e non solo, come affermato dallo stesso Juan Bernabè ad una coppia di ristoratori della zona di Manziana. Il prezzo? Mille euro, dilazionabili in due pagamenti, con un acconto per bloccare la data e il saldo il giorno stesso dell'evento. Ovviamente, come detto sempre dallo stesso falconiere, la fattura verrà emessa in loco.