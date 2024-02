Cagliari, ecco il ritorno di Luvumbo: subito in campo contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il Cagliari ha un disperato bisogno di punti per risollevarsi dalla zona calda della classifica. Arriva nel momento giusto, quindi, il ritorno in Sardegna di Zito Luvumbo dalla Coppa d'Africa, dopo che la 'sua' Angola è stata eliminata ai quarti di finale. Ora vuole riassaporare l'affetto dei suoi tifosi: Ranieri contro la Lazio è pronto a puntare subito sul suo trascinatore in attacco.

È uno degli imprescindibili della formazione rossoblù: in mattinata si deciderà il suo ruolo, se dal primo minuto o a gara in corso. Il reparto offensivo del Cagliari è in crisi da diverse giornate, con i tre centravanti (Pavoletti, Petagna e Lapadula) che non stanno girando come dovrebbero. Ai box, inoltre, ci sono ancora Oristanio e Shomurodov: da qui diventa fondamentale il numero 77, unico vero jolly per mettere in difficoltà la difesa di Sarri.