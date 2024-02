Cagliari | Yerry Mina, dopo Lukaku ecco Immobile: Ranieri punta su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

RASSEGNA STAMPA - Non un inizio facile per Yerry Mina a Cagliari dopo la fine del mercato di gennaio. Prima la Roma all'Olimpico e poi la Lazio all'Unipol Domus: dopo Lukaku, ora se la dovrà vedere con Ciro Immobile. Come riportato da Il Corriere dello Sport, al difensore colombiano servirà la massima attenzione per fermare il capitano biancoceleste, che nell'ultima giornata a Bergamo è sembrato in ottima forma.

Il Cagliari finora ha la terza peggior difesa del campionato con 42 reti subite. L'apporto del centrale ex Fiorentina non è stato sicuramente immediato, visti i quattro gol incassati contro la Roma di De Rossi, ma ha comunque portato grinta e attenzione. Ed è riuscito a non far andare in gol il suo diretto avversario, Romelu Lukaku.

Adesso però è il turno del capitano della Lazio. Sarà un'altra grande battaglia di fronte alla porta difesa da Scuffet: Yerry Mina farà di tutto per fermare il numero 17, che sarà supportato da Pedro e Felipe Anderson nel tridente. È già leader nello spogliatoio e gode della piena fiducia del tecnico rossoblù. All'esordio davanti ai suoi nuovi tifosi non ha intenzione di sfigurare.