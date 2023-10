Cairo racconta: "La sconfitta con la Lazio mi fece tornare la febbre..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Urbano Cairo ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.. Durante il lungo racconto dei 18 anni da presidente del Torino, l'imprenditore ha anche raccontato molti aneddoti. In particolare uno su Juric coinvolge anche la Lazio. L'allenatore sarebbe dovuto arrivare in granata un anno prima, ma il serbo non se l'è sentita di lasciare Verona dopo un solo anno. In quel 2020/21 i piemontesi vivono una brutta stagione e Cairo prende anche il covid che lo costringe al ricovero. Durante la permanenza in ospedale vede le gare contro Genoa e Lazio e proprio quella con i biancocelesti porta delle conseguenze. La vittoria delle aquile in pieno recupero per 3-4 con i gol di Immobile e Caicedo fece salire la febbre a Cairo che chiamò Juric e continuò a insistere per un suo arrivo sulla panchina del Torino.