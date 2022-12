Calciomercato, attenta Lazio! Tutta Europa vuole Parisi: i club interessati

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Sedici milioni per portarselo via, non ora ma a giugno. Queste sono le condizioni dettate dall'Empoli per chiunque voglia portarsi via Fabiano Parisi, uno dei terzini più interessanti del panorama calcistico europeo. Prima la squadra toscana ha bisogno di salvarsi, poi si parlerà dell'addio: come riporta la rassegna di Radiosei, sono diverse le pretendenti del classe 2000 e da tutta Europa. In Italia oltre alla Lazio ci sono anche Inter, Juventus e Fiorentina, ma anche all'estero sembrano tutti pazzi per lui: ad avergli messo gli occhi addosso sono il Nizza, il Wolfsburg e l'Everton.