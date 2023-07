Calciomercato | De Laurentiis a caccia del post Giuntoli: spunta Tare

L'ex diesse biancoceleste è tra i candidati a ricoprire il posto lasciato vuoto da Cristiano Giuntoli volato a Torino sponda Juve...

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Aurelio De Laurentiis cerca il sostituto di Cristiano Giuntoli che ha scelto la Juventus. Il presidente del Napoli si sarebbe incontrato nella Capitale con Frederic Massara, ex direttore sportivo del Milan attualmente senza squadra. Il dirigente è fortemente sponsorizzato da Rudi Garcia che lo aveva avuto durante la sua esperienza alla Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, Massara è un profilo che si sposerebbe bene con Leonardo Mantovani e Maurizio Micheli, oggi d.s. in pectore dopo l’uscita di Giuntoli e primo consigliere della proprietà. Ma non c’è solo il nome di Massara sulla agenda di De Laurentiis. Perché sempre a Roma vive anche Igli Tare, ex d.s. della Lazio, altra candidatura autorevole per i campioni d’Italia. Insomma, De Laurentiis ha cominciato il casting. Per scoprire il vincitore, servirà pazienza.