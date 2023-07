Calciomercato | Fiorentina, manovre d'attacco: due profili accostati (anche) alla Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

RASSEGNA STAMPA. La Fiorentina, dopo il colpo Parisi, in difesa punta a un acquisto nel reparto avanzato. Come riporta il quotidiano La Nazione, il club gigliato sta vagliando diversi profili per l'attacco. Dopo le cessioni di Igor e Terzic la società viola sta valutando Dia della Salernitana, ma scaduta la clausola da 25 milioni, il presidente Iervolino ne chiede 40 per liberare il giocatore. Cifra al momento fuori portata per la società toscana. L'attaccante senegalese era stato accostato anche alla Lazio ma senza una vera e propria trattativa.

Altri profili per l'attacco. Come detto data l'alta valutazione di Dia, la dirigenza viola sta valutando il profilo di Nzola che potrebbe essere un nome caldo per rinforzare l'attacco. Lo Spezia per liberarlo chiede 15 milioni e Italiano sarebbe contento di riabbracciare un suo ex giocatore. Anche lui era stato accostato alla Lazio come vice-Immobile. Altri nomi attenzionati sono Zapata e Muriel che sembrano entrambi in uscita dall'Atalanta.

