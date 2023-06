Calciomercato | Fiorentina, via Amrabat: spunta un ex obiettivo della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Durante il calciomercato di gennaio Sofyan Amrabat era stato vicino all'addio alla Fiorentina. Dopo 6 mesi la società viola, che in inverno fece di tutto per trattenere il marocchino, è pronta a lasciar partire il suo centrocampista per 30 milioni: i club interessati sono Barcellona, Atletico Madrid, Liverpool e Newcastle. Per la sostituzione di Amrabat la Fiorentina ha individuato un ex obiettivo della Lazio, Maxime Lopez del Sassuolo. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei i neroverdi chiedono 15 milioni per il francese, che ha un contratto in scadenza nel 2025. I viola ritengono eccessiva la valutazione del Sassuolo, ma non hanno abbandonato la pista, convinti che Lopez sia il profilo giusto per assegnargli le chiavi del centrocampo e tornare stabilmente al 4-3-3.