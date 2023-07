Calciomercato | Il Napoli sonda Jesper Lindstrom e non solo: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore che possa sostituire Kim Min-Jae, ceduto al Bayern Monaco. Il club partenopeo sta valutando i profili di : Kilman, Danso ma anche Mavropanos e Sutalo. Gli azzurri come riporta Il Mattino, stanno vagliando Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore si muove come trequartista ma all'occorrenza come jolly offensivo. Il suo profilo è gradito alla dirigenza azzurra che lo ritiene idoneo come innesto per la squadra di Rudi Garcia.

