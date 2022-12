Calciomercato, il Napoli su un big della Roma: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il Napoli pensa a Nicolò Zaniolo. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli. Il manager ne ha parlato con la famiglia del calciatore ricevendo un parere positivo. Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità. Una questione di crescita e non economica potrebbero spingerlo verso la Campania. Non è solo una questione di soldi, ma di crescita. Zaniolo si aspettava a febbraio la chiamata per il rinnovo, ma la Roma ha dato priorità ad altri componenti della rosa. Il 22 chiede 4 milioni di base fissa più bonus. Possibile un incontro nei prossimi giorni, ma i giallorossi dovranno fare i conti con il Napoli.