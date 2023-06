Calciomercato Juve | Pellegrini resta la prima pedina per arrivare a Milinkovic ma...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Juventus gioca a freccette e cerca in ogni modo di piazzare il colpaccio centrando il puntino rosso, quello che vale più di tutti, quello che ti porta una vittoria ormai sicura. Quel puntino è Milinkovic-Savic, sogno del centrocampo della Juventus e che Lotito non ha alcuna intenzione di svendere. Come riporta la rassegna di Radiosei, ormai è noto che la Lazio valuti il gigante serbo 40 milioni. Alla Continassa, dopo aver convinto Rabiot a restare, si pensa quindi alle contropartite: in uscita c'è Chiesa che ne vale almeno 50, ma anche Zakaria (seguito in Premier e Bundesliga) che ne vale 20, ma anche McKennie (30-35 milioni) e Arthur che ha un ingaggio molto alto. Ma quella che ovviamente è stata presa più in considerazione dal club bianconero è la via che passa per Luca Pellegrini per il quale però, come anticipato dalla nostra redazione, Lotito non ha intenzione di spendere 10 milioni per il suo riscatto (oltre all'ingaggio che andrebbe rivalutato e non di poco) e così il terzino è tornato a Torino. L'estate è lunga e la questione è tutta da valutare.