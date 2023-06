Calciomercato Juve | Rabiot, prove di rinnovo con Milinkovic in attesa

Ultima proposta per convincere il francese con un annuale con un ulteriore anno che scatterebbe in maniera unilaterale. Il serbo è...

Adrien Rabiot potrebbe salutare la Juve e andare al Manchester United. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la Juve ed è stato contattato dai Red Devils e potrebbe lasciare il club bianconero. La Juve ha offerto al giocatore un rinnovo di contratto annuale alle stesse cifre del precedente circa 7 milioni all'anno più bonus con l'aggiunta di un anno che scatterebbe in maniera unilaterale (cioè con la semplice decisione del calciatore). La tentazione inglese è forte per il giocatore, grazie alla possibilità di giocare in Premier League e tornare protagonista in Champions. Come detto la Juve ha fatto la sua proposta e attende la risposta del giocatore. Il forte legame tra Rabiot e Allegri potrebbe pesare nella scelta finale del giocatore e far pendere la bilancia dalla parte dei bianconeri. Il francese ha promesso alla Juve una risposta entro una settimana con i piemontesi più ottimisti rispetto al passato.

Calciomercato Lazio, Milinkovic attende Rabiot

Se Rabiot dovesse lasciare la Juve, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti a fiondarsi su un vecchio pallino Sergej Milinkovic Savic della Lazio. La Juve vorrebbe acquisire il centrocampista serbo e regalare ad Allegri un suo vecchio obiettivo. La Lazio valuta il numero 21 tra i 30 e i 40 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Probabile che la Vecchia Signora provi a inserire nell'affare Rovella e Pellegrini per abbassare la componente economica. Non sarebbe un'operazione semplice, ma per ora la priorità rimane Rabiot. Qualora il francese dica di no all'ultima proposta, i bianconeri proveranno l'affondo per Milinkovic.

