Calciomercato | L'Inter punta Rafael Toloi: la situazione

RASSEGNA STAMPA - L'Inter sta cercando sul mercato un rinforzo per il reparto difensivo dopo l'addio di Skriniar. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra starebbe vagliando il profilo di Rafael Toloi. Il difensore dell'Atalanta sarebbe il quinto italiano nel reparto arretrato di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha chiesto ai suoi dirigenti un difensore esperto, con una buona conoscenza del massimo campionato italiano e il giocatore in questione risponde a pieno alle esigenze palesate.

