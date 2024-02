Calciomercato | La Lazio cambia il futuro di De Ketelaere: la scelta dell'Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Se nel 2020 la traversa aveva impedito al suo Bruges di andare agli ottavi di Champions League, stavolta la Lazio rischia di cambiare la carriera di De Ketelaere. L'attaccante si sta ritrovando a Bergamo come dimostra la doppietta rifilata ai biancocelesti domenica scorsa. Il belga ha realizzato 9 reti in questa stagione, ma sembra in crescita. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il calciatore verrà riscattato a fine stagione. La punta, infatti, è in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Per acquistarlo la Dea dovrà versare 25 milioni nelle casse dei rossoneri.