Calciomercato Lazio | Al-Duhail: anche Crespo spinge per Luis Alberto

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Sarà una scelta di vita quella che dovrà prendere Luis Alberto nei prossimi giorni. L'Al-Duhail fa sul serio per il Mago e per lo spagnolo, la possibilità di guadagnare 40 milioni in cinque anni non è da sottovalutare. Per ora i 15 milioni offerti dal club qatariota sono troppo pochi per far pensare a Lotito, che ne vuole almeno 20, di fare a meno di un giocatore importantissimo come il dieci, a maggior ragione vista la situazione legata alla permanenza di Milinkovic.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei a pendere dalla parte del club del Qatar c'è anche la stima che Hernan Crespo, ex Lazio, nutre per Luis Alberto che unita all'offerta importante sta facendo venire più di un dubbio di permanenza allo spagnolo.