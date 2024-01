Calciomercato Lazio | Attacco o difesa? Le mosse di Lotito in vista del futuro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è chiamata a rispondere al telefono, c'è il calciomercato che da oggi inizierà a squillare più forte. La mezzala è sicuramente una forte necessità per Maurizio Sarri, ma un eventuale arrivo potrebbe avvenire addirittura dopo la Supercoppa. In questo senso, la società potrebbe valutare anche eventuali occasioni in attacco, oggi non previste.

Come riporta il Corriere dello Sport, sicuramente a giugno servirà un’ala, quando si rivaluterà il futuro di Pedro. In estate era stato visionato Bryan Gil del Tottenham, piace ancora a Sarri. Sempre in estate si valuterà anche un possibile acquisto di un difensore in più. La Lazio segue da mesi Nicolas Valentini, italo-argentino, 22 anni, alto 1,87, pilastro del Boca Juniors, in scadenza a dicembre 2024.

Eccetto grandi colpi di scena, tutto è rimandato alla sessione estiva, quando si saprà soprattutto il futuro della Lazio in termine europeo. Se i biancocelesti riuscissero a staccare la qualificazione in Europa sarebbe fondamentale ai fini del mercato.