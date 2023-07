Calciomercato Lazio | Basic in uscita: due club su di lui

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non solo Milinkovic Savic, anche Toma Basic è pronto a lasciare la Lazio. Il centrocampista croato è tra i calciatori in uscita. Dopo due anni con l'aquila sul petto, l'ex Bordeaux non ha inciso e per lui sembrano arrivati i titoli di coda. Fino a qualche giorno fa per lui si registrava solo qualche timido sondaggio dalla Francia oppure l'inserimento in altre operazioni con Sassuolo e Torino. Ora, stando a quello che scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, per lui si sarebbero fatti avanti due club: Salernitana e Celta Vigo. Cosa che potrebbe cambiare completamente le cose con i biancocelesti che sarebbero poi chiamati a sostituire anche il croato. Sempre secondo il quotidiano, al posto di Toma potrebbe arrivare uno tra Fazzini e Fabbian. Un segnale che la società vuole abbassare l'età media e inserire nella rosa di Sarri giovani interessanti e di prospettiva.