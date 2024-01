Calciomercato Lazio | Basic, vertice a Formello: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il mercato ha aperto 8 giorni fa, in casa Lazio si riflette sulle uscite più che sulle entrate. Il nodo principale da sciogliere è il futuro di Toma Basic, rimasto per forza nella Capitale per scelta sua personale consapevole di non essere più parte del progetto. Non rientra più nei piani di Sarri, è giunto il momento per lui di trovare un’altra sistemazione se vuole giocare e la sessione invernale di mercato è per lui un’occasione da non perdere. Il Friburgo lo vuole in prestito, ma c’è anche la concorrenza di Verona e Salernitana. Ieri, riporta il Corriere dello Sport, a Formello c’è stato un incontro tra l’agente del croato e il direttore sportivo Fabiani. La società punta a venderlo o, in alternativa, a cederlo in prestito ma con obbligo di riscatto. La volontà del centrocampista è di trasferirsi con la formula del prestito secco.

Capitolo a parte è Kamada, ieri argomento di discussione del presidente nell’incontro alla Regione per celebrare i 124 anni del club. Il giapponese deve ancora ambientarsi ha sostenuto il presidente, ha un contratto fino a giugno con un’opzione di rinnovo in suo favore. È tutto nelle sue mani, certo è che alla società osterà più di adesso vista l’abolizione del Decreto Crescita.

