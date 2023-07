Calciomercato Lazio | Berardi in pole, Lotito smentisce due alternative: le sue parole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico vuole due rinforzi nel reparto avanzato e più precisamente un centravanti e un esterno. Per le ali il preferito rimane Domenico Berardi con cui l'affare è in salita tra le richieste del Sassuolo e la concorrenza della Juventus. Non mancano le alternative da cui vanno sfilati Orsolini e Politano. O almeno così è quello che lascia intendere l'edizione odierna de Il Messaggero. Il quotidiano spiega che Sarri avrebbe detto no ai due e la conferma arriva direttamente da Lotito che commenta così: "No di Sarri a Orsolini e Politano? E infatti non prenderemo nessuno dei due al 100%".