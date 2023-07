Calciomercato Lazio | Bonucci valuta il futuro: oggi faccia a faccia con Allegri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Leonardo Bonucci è fuori dai piani della Juve e di Allegri che lo ha messo ufficialmente ai margini del progetto. Il capitano bianconero è in cerca di una nuova avventura, nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato anche alla Lazio, e sta facendo valutazioni sul suo futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, questa mattina svolgerà le visite mediche di rito al J-Medical e poi raggiungerà i compagni. Sul campo avrà l’occasione anche di vedere il mister, si ritroveranno faccia a faccia. Il difensore prenderà parte agli allenamenti con la squadra, ma solo fino a giovedì quando partiranno per gli Stati Uniti. Da quel momento in poi sarà aggregato al gruppo degli esuberi.

