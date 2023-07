Calciomercato Lazio | Cairo su Ricci: "Incedibile, a meno di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Samuele Ricci non è solo uno dei giovani più interessanti del panorama italiano ma è anche un obiettivo che piace e non poco alla Lazio di Maurizio Sarri. Il classe 2001 è uno dei gioielli dei granata che per lasciarlo partire chiedono 30 milioni, o almeno 25 più vari bonus.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport i primi contatti tra Lotito e Cairo sono andati in scena, con i biancocelesti che hanno offerto 15 milioni bonus compresi, ma il patron del Torino è perentorio: "Ricci non è in vendita, a meno di un’offerta monstre”, queste le sue parole.