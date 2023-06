Calciomercato Lazio | Cancellieri, il Bologna spinge forte: ecco la mossa

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è nella lista dei partenti della Lazio. Il numero undici non è riuscito a spiccare nella stagione, necessita di fare esperienza e andare in un’altra realtà potrebbe aiutarlo nella crescita. Su du lui hanno messo gli occhi Torino, Sassuolo, Salernitana e Bologna. Proprio i felsinei, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, starebbero lavorando per poter tentare di affondare il colpo. I rossoblu potrebbero aprire alla cessione di Orsolini e Barrow per poter accontentare Motta senza rischiare uno degli ‘intoccabili’ e spianare la strada per l’arrivo del biancoceleste. Per l’italiano la richiesta è di quindici milioni, mentre per il gambiano si parte da un minimo di dodici milioni. Le operazioni consentirebbero al club di bloccare Doninguez e allo stesso tempo di sbloccare il mercato in entrata. Oltre alle cinque richieste del tecnico, dovranno essere rimpiazzati anche i partenti e l’ala ex Verona, in tal senso, è il candidato numero uno.

