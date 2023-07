Calciomercato Lazio | Cancellieri può essere decisivo: ecco come

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La politica della Lazio è sempre stata quella di vendere per poi acquistare. In uscita non ci sarebbe solo Milinkovic. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei uno dei più richiesti è Matteo Cancellieri. Nonostante la stagione non esaltante su di lui ci sarebbero Empoli, Salernitana, Bologna e Torino. Il talentino romano fa gola a molte e Lotito starebbe pensando di usarlo come contropartita tecnica per alcune operazioni in entrata (con il Sassuolo per Berardi oppure con il Toro per accaparrarsi Sanabria. Da non tralasciare la pista Orsolini e l'ipotesi Bonazzoli), anche se i toscani potrebbero affondare il colpo. Corsi lo può prendere in prestito secco garantendo parte dell'ingaggio che percepisce in biancoceleste. Il resto lo dovrà pagare Lotito. Al momento non è l'opzione migliore per il patron laziale che sa di non poter recuperare i soldi spesi per lui. Le qualità ci sono, ma le deve ancora dimostrare. Può diventare una pedina fondamentale per il mercato biancoceleste.