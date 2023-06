Calciomercato Lazio | Capitolo attacco, si studiano le mosse per arrivare a Pinamonti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quello di Pinamonti è uno dei nomi che sicuramente piacciono di più a Maurizio Sarri per dare una ritoccata all'attacco. Come riporta la rassegna di Radiosei infatti, il tecnico continuerebbe volentieri a puntare sugli italiani e al giocatore l'idea di trasferirsi alla Lazio, con cui giocare la Champions, lo stuzzica. Riscattato dal Sassuolo per 20 milioni, calcolando i primi ammortamenti ne potrebbero servire 15 di milioni più l’inserimento di Cancellieri come contropartita per intavolare una trattativa. Le due società sono al lavoro e, come vi abbiamo raccontato, stanno parlando anche di altri profili. Intanto resta in lista come alternativa Marcos Leonardo del Santos, mentre alla Salernitana che ha chiesto lo scambio Bonazzoli - Cancellieri è stato detto un chiaro "no".