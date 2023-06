Calciomercato Lazio | Capitolo regista: tre candidati per un posto. E Marcos Antonio...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Occhi puntati sul centrocampo, in casa Lazio. Oltre a Luis Alberto e Milinkovic, sarà anche Marcos Antonio a decidere le sorti del mercato in questo reparto. Il brasiliano ha portato con sé grandi aspettative che però non sono state confermate, è finito così nella lista dei partenti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la speranza del club è quella di venderlo, ma una cessione sembra forse più probabile. È stato pagato 7,5 milioni di euro, ma la svalutazione tecnica non consente di pensare a un trasferimento definitivo. La società biancoceleste attende, al momento l’unica pretendente è il Flamengo. Almeno stando alle voci che circolano in Brasile. Insieme a lui, candidato a lasciare il club è anche Basic.

Lazio, i nomi dei registi e i possibili scenari

Il regista è il chiodo fisso di Sarri e, qualora dovesse essere trovata una sistemazione per l’ex Shakhtar, il tecnico ha già una serie di nomi pronti. Il primo della lista è Schouten del Bologna. Fresco di rinnovo col Bologna, non sarà facile strapparlo ai rossoblu soprattutto perché la valutazione è di 25 milioni e il patron biancoceleste non è disposto a fare follie del genere considerando che dovrà destinare somme consistenti per l’acquisto di due attaccanti e l’eventuale sostituto di Milinkovic. Il secondo è Torreria del Galatasaray, vecchio pallino dell’allenatore proposto appena arrivato nella Capitale. La circostanza dell’epoca non ha consentito di prendere in considerazione l’idea, ma ora è tutto diverso e Sarri non lo ha mai dimenticato. Il terzo è una scommessa: Daniel Boloca del Frosinone, uomo chiave per la promozione in Serie A. L’arrivo di uno dei tre dipende anche dalla questione legata all’indice di liquidità che anche quest’anno è lì a insidiare la società. Milinkovic potrebbe sbloccarlo. Il manager aspetta offerte dall’estero, in particolare dall’Arsenal. In Italia invece, potrebbe farsi avanti l’Inter.

