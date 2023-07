Calciomercato Lazio | Capitolo terzino sinistro, tutti i candidati

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tra le tante necessità della Lazio sul mercato c'è anche quella di un terzino sinistro. In questo momento in rosa c'è Fares che si sta allenando con i compagni. L'ex Spal si è messo alle spalle i tanti problemi fisici e solo dopo queste settimane capiremo se il giocatore resterà in rosa o gli sarà cercata una sistemazione. Il primo nome della lista resta sempre Luca Pellegrini, ma l'accordo con la Juventus ancora non c'è. I biancocelesti vorrebbero il prestito con obbligo legato alla qualificazione in Champions League, mentre i bianconeri non sembrano disposti. La situazione resta appesa e nel frattempo Kerkez è andato al Bournemouth. L'edizione odierna de Il Messaggero rilancia Doig e Valeri come possibili soluzioni low cost. Il secondo, in particolare, sarebbe stato offerto e riconsiderato. Si tratta di due nomi non prioritari per ora e che comunque potrebbero tornare di moda ad agosto inoltrato sempre che prima non si sblocchi la situazione di Pellegrini, priorità del mister.