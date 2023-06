Calciomercato Lazio | Capitolo uscite: da Lazzari a Marcos Antonio, ecco cosa si muove

Tanti i calciatori in cerca di sistemazione. Per l'ex Spal c'è l'Inter, qualcosa si muove anche per il brasiliano che piace sia...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Doppio lavoro per la Lazio chiamata a rinforzarsi e a piazzare i calciatori fuori dal progetto di Sarri. Dopo le uscite di Cicerelli, Acerbi ed Escalante, si lavora per la permanenza di Raul Moro al Real Oviedo. Non è finita qui perché sono tanti i nomi che potrebbero lasciare la Capitale. Si comincia da Manuel Lazzari che, nonostante abbia giocato tanto, potrebbe salutare Formello. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ex Spal potrebbe tornare a lavorare nell'Inter del suo ex allenatore Simone Inzaghi. Da Milano ci sono stati dei sondaggi già la scorsa stagione e con i nerazzurri, tra l'altro, la Lazio ha definito il riscatto, a favore dell’Inter, di Acerbi. Si potrebbe ragionare sull'inserimento di contropartite tecniche, visto che al club biancoceleste piace molto il terzino destro classe 2003 Mattia Zanotti.

Calciomercato Lazio, le altre uscite: il punto



Luis Maximiano è un altro nome in uscita. Per lui si sta cercando di trovare una sistemazione in Spagna, Portogallo o Inghilterra (il Nottingham Forest sta valutando sia lui che Audero della Sampdoria, obiettivo biancoceleste tra i pali). A centrocampo invece sono Basic (ha mercato in Francia) e Marcos Antonio (piace al Flamengo e in Premier League) gli indiziati principali per lasciare spazio ai nuovi arrivi. Davanti, infine, c'è Cancellieri, che ha richieste da molti club di Serie A. L'ex Verona potrebbe finire in qualche trattativa.