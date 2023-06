Calciomercato Lazio | Capitolo vice Immobile, tra Dovbyk e Marcos Leonardo: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Una settimana ancora e poi l’apertura del mercato darà il via all’ufficializzazione dei trasferimenti che, al momento, in casa Lazio non si sono visti. Tanti i nomi presenti nella lista dei vorrei, alcuni proibiti altri alla portata. Ogni giorno spunta un’indiscrezione e una nuova candidatura, l’ultima è quella di Dovbyk del Dnipro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l’ucraino, dopo una serie di prestiti in giro per l’Europa, sogna di approdare in Italia. Il suo cartellino è valutato dai 10 ai 12 milioni di euro, ma i biancocelesti non sono i soli a averlo adocchiato. Su di lui c’è anche il Porto. Restando in tema attaccanti, va ricordato anche Marcos Leonardo. Lotito e la Pimenta, curatrice degli interessi del giocatore, si sono incontrati, resta da capire bene la valutazione del suo cartellino: le cifre oscillano dai 15 ai 20 milioni di euro. Il Santos sarebbe pronto a fare uno sconto, data la delicata situazione economica in cui versa, ma proverà a strappare il 15% per una futura rivendita. In tutto questo, resta viva la possibilità di prendere Pinamonti. Non è in vendita, è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma sogna una grande occasione. Bisognerà pazientare ancora per capire come la società capitolina intenderà muoversi, in settimana dovrebbe esserci il vertice tra Lotito e Sarri.

