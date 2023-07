Calciomercato Lazio | Castellanos e il 19, ecco il perché della scelta

RASSEGNA STAMPA - Taty Castellanos resta in attesa. Dopo i problemi con il visto he ne hanno impedito, per ora, l'arrivo ad Auronzo di Cadore. l'argentino è atteso in Spagna per sistemare gli ultimi dettagli e poi aggregarsi ai compagni sotto gli ordini di Maurizio Sarri. Ieri, intanto, l'attaccante ha fatto sapere di aver scelto la maglia numero 19. L'ex Girona ha preso uno dei numeri liberi e il perché lo spiega Il Messaggero nell'edizione odierna del quotidiano. Senza la possibilità di indossare la 9 o la 11 (rispettivamente di Pedro e Cancellieri), Taty ha deciso di prendere la maglia che è stata indossata da Lulic perché è lo stesso numero che indossa Benzema con la Francia.