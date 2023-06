Calciomercato Lazio | Centrocampo, l'alternativa low cost piace a Sarri. E il club...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Nella lunga lista dei nomi come possibili rinforzi, la Lazio non ha inserito solo quelli di big costosissimi. Tra questi, spunta anche quello di Daniel Boloca, giovane prospetto che ha conquistato la Serie A col Frosinone di Grosso. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il profilo del ragazzo potrebbe fare al caso dei biancocelesti. Ha riscosso l’apprezzamento di Sarri, e non è poco, lo vede come un jolly molto utile da sfruttare nel corso della prossima stagione che sarà ricca di impegni. Mezzala, ma all’occorrenza anche regista. Garantirebbe copertura in più posizioni, un po’ come ha fatto Vecino. Il cartellino del centrocampista è valutato sette milioni, su di lui hanno messo gli occhi anche Genoa e Fiorentina. L’idea della Champions lo alletta parecchio, la società capitolina vuole accelerare i tempi.

