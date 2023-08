Calciomercato Lazio | Da Cancellieri a Bertini, si lavora sulle uscite

Non solo acquisti, i biancocelesti sono al lavoro per sfoltire la rosa tra giovani in cerca di maggiore spazio e giocatori finiti ai margini...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Con gli acquisti di Pellegrini e Rovella in definizione, la Lazio poi si concentrerà per qualche giorno sul mercato in uscita. Nella serata di ieri si è sbloccato l'affare che dovrebbe portare Maximiano all'Almeria per una cifra di circa 10 milioni, bonus compresi. I biancocelesti poi penseranno a sostituire il portoghese, ma il numero uno non è l'unico con le valigie in mano. Matteo Cancellieri è pronto a raggiungere Empoli con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei toscani e di controriscatto per le aquile. Insieme a lui, come sottolinea Il Messaggero, potrebbe trasferirsi anche Jean Daniel Akpa Akpro. L'ivoriano, però, è anche nel mirino di Verona e Tolosa. I francesi giocano l'Europa League e affascinano l'ex Salernitana che potrebbe tornare nel club dove ha fatto il capitano. Tutto fermo per Toma Basic e Marcos Antonio che dovrebbero lasciare la Capitale. Il croato ha ricevuto sondaggi da Udinese e Augsburg, ma non si è andati oltre per le richieste della Lazio. Il brasiliano deve riprendersi da una lesione muscolare rimediata in allenamento.

Calciomercato Lazio, riflessione sui giovani: la situazione

Non va dimenticato Mario Gila, molto richiesto in Spagna in prestito con il club che dovrà fare delle valutazioni su di lui. Bertini ha interessamenti dalla C e dalla B, stesso discorso per Furlanetto che però potrebbe restare in rosa come terzo portiere. È ancora tutto in fase di valutazione, come per Gonzalez, alla ricerca di maggiore spazio in prestito e con Frosinone, Salernitana e Cagliari interessati. Da queste cessioni dipendono anche altri eventuali colpi in entrata nelle ultime due settimane del calciomercato.