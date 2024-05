Calciomercato Lazio | Da Coppola a Gosens: tutti i nomi per il futuro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Solo due giornate al termine della stagione e, dopo che sarà calato il sipario sulla Serie A, in casa Lazio inizieranno i lavori per rinforzare la rosa a disposizione di mister Tudor. L'obiettivo è chiaro: ringiovanire la rosa e dare nuova linfa vitale alla squadra. Per questo tra i giovani finiti in orbita biancoceleste, come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, c'è Diego Coppola, difensore centrale del Verona, che proprio Tudor fece esordire in Serie A nel 2022. Circa 10 milioni il prezzo del suo cartellino.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport tra gli altri nomi da tenere in considerazione c'è quello dell'ex Atalanta Gosens che potrebbe lasciare l'Union Berlino a rischio retrocessione e quello di Holm non ancora riscattato dallo Spezia a 8.5 milioni. In attacco oltre a Dia è spuntato anche il nome di Marin Ljubicic bomber del Lask e autore di 15 reti in stagione tra campionato e coppe.