Calciomercato Lazio | Da Fares a Kamenovic, si lavora alle uscite: il punto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è al lavoro sulle uscite. Il diesse Fabiani ha fino alle 20 per chiudere le operazioni per piazzare i calciatori fuori dal progetto biancoceleste. Momo Fares è sul taccuino di Girona e Parma ma, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, piace anche in Arabia. Attenzione alla svolta saudita perché lì il mercato, come da sentenza FIFA, chiude il 7 settembre quindi si potrebbe continuare a lavorare anche una volta che la sessione sarà chiusa in Europa. Altro nome con le valigie in mano è Dimitrije Kamenović. Dopo il prestito allo Sparta Paraga, l'agente Kezman è al lavoro per trovare una sistemazione. Toma Basic, dopo l'arrivo di Guendouzi, è finito ancora più ai margini, ma lui ha sempre escluso una partenza chissà se nelle ultime ore avrà cambiato idea. Diverso il discorso per Gonzalez che ha parecchie offerte. Il paraguayano potrebbe anche restare e dividersi tra prima squadra e Primavera.