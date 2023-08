Calciomercato Lazio | Da Marcos Antonio a Akpa-Akpro: la situazione dei giocatori in uscita

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mancano otto giorni alla chiusura ufficiale del mercato e in casa Lazio saranno settimane caldissime anche per quanto riguarda le uscite. Come riportato dall'edizione odierna de il Corriere dello Sport la società biancoceleste è al lavoro per cercare di chiudere le cessioni di alcuni giocatori.

Oggi potrebbe infatti essere la giornata di Marcos Antonio: attesi a Formello gli intermediari del Paok Salonicco, club greco interessati al brasiliano al momento ai box per uno stiramento. Da monitorare anche la situazione legata ad Akpa-Akpro su cui si è fatto forte l'interesse del Monza nonostante una accordo di massima tra Lazio e Empoli per il giocatore. Importante anche l'interesse del Verona per Mario Gila che potrebbe essere la chiave per Bonucci. Per il difensore ex Juventus, su cui c'è anche l'Union Berlino, la trattativa ha subito una fase di arresto ma non è detto che non possa riaprirsi nelle prossime ore. Lotito vorrebbe portarlo a Formello, Bonucci vorrebbe rimanere in Italia con il club bianconero pronto a pagare una parte dell'ingaggio risolvendo l’ultimo anno di contratto.