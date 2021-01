Calciomercato Lazio, da Pellé a Musacchio e Schone: quante occasioni

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome che fa più gola per il mercato di gennaio è quello del Papu Gomez, scaricato dall'Atalanta e ora in cerca di una nuova sistemazione, possibilmente in Italia. Ma l'argentino, in orbita Lazio in passato, non è il solo nome che potrebbe fare comodo: sono diversi i calciatori che sperano in un rilancio nella seconda parte di stagione, approdare nella piazza giusta significherebbe darsi un'altra chance. Come riporta la rassegna di Radiosei, Pellé si è liberato e svincolato dallo Shandong Luneng e ora chiede di tornare in Italia. Su di lui c'è la Juventus che cerca un vice di Morata e Ronaldo con esperienza. Ovviamente, dovrà abbassare le richieste sull'ingaggio, i 15 milioni netti percepiti in Cina sono fuori ogni logica. L'altro nome grosso è quello di Milik, per il quale il Napoli chiede 15 milioni. Atletico e Marsiglia ci stanno ragionando, il futuro del polacco si pensa possa essere all'estero. Sempre per l'attacco c'è Pippo Falco, attaccante del Lecce, ma forse stuzzicano più i profili di Musacchio del Milan e Schone del Genoa per difesa e centrocampo: il primo sta recuperando da un infortunio, Pioli non ci punta e tra sei mesi sarà libero, quindi può già trovarsi un'altra squadra; il secondo non ha lasciato il segno a Genova, è ai margini e sul mercato.

