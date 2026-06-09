Calciomercato Lazio | Dia può partire? Repubblica: “Pronta l’offerta”
RASSEGNA STAMPA - Scadrà il 30 giugno il prestito biennale con cui Boulaye Dia era arrivato alla Lazio dalla Salernitana. Scatterà quindi l’obbligo di riscatto, con i biancocelesti che saranno costretti a versare una cifra di circa 11 milioni. Il futuro dell’attaccante senegalese, però, è tutt’altro che scritto.
La Lazio rischia il mercato a saldo zero, Gattuso ha chiesto un attaccante in grado di garantire gol: Dia è per questo sotto osservazione, diventando uno dei principali candidati all’addio qualora a Formello dovesse essere riscontrata la necessità di acquistare un nuovo attaccante.
E in tal senso, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, non mancherebbero club interessati a Dia. Il quotidiano spiega come dalla Francia ci sarebbe un club pronto ad acquistare il senegalese sulla base di 16 milioni, con la Lazio che aspetta allora mosse concrete per eventualmente finalizzare l’affare.