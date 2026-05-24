Calciomercato Lazio | Dieng in lista per l'attacco: sale la concorrenza
24.05.2026 09:45 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'attacco della Lazio avrà bisogno di un restyling quasi completo. Quest'anno, al netto delle problematiche vissute da tutto l'ambiente e il gruppo squadra, i biancocelesti sono stati veramente troppo prolifici sotto porta. Qualcosa deve cambiare.
La Lazio monitora diversi profili, la talent room è stuzzicata dal profilo di Bamba Dieng, attaccante classe 2000 di proprietà del Lorient. Il suo contratto scadrà a gugno, ma c'è concorrenza: secondo quanto riporta Il Messaggero, Betis e Friburgo si sarebbero già mosse per convincere l'attaccante senegalese.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.