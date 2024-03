Calciomercato Lazio | Dilemma terzini: chi parte e chi rimane, la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un reparto da rifondare o quasi. Come l'attacco della Lazio è in difficoltà, lo sono anche e soprattutto i terzini: solo tre assist e un gol forniti dal reparto arretrato biancoceleste, che quest'anno ha stentato a decollare. Come riportato da Il Messaggero, la società in estate farà le sue valutazioni per stabilire il futuro dei quattro in rosa.

Fino a giugno però Sarri chiederà uno sforzo in più a tutti. Al momento i laterali più offensivi sembrano essere vicini alla permanenza: Pellegrini è in prestito biennale con riscatto obbligatorio, mentre Lazzari ha un accordo fino al 2027. Hysaj e Marusic, invece, hanno un contratto in scadenza nel 2025 e potrebbero partire entrambi in estate per evitare addii a parametro zero.

Percepiscono rispettivamente 2 e 1,5 milioni di euro di ingaggio. La Lazio accetterà ovviamente e soprattutto chiamate dall'Arabia Saudita per monetizzare quanto più possibile dalle loro eventuali cessioni. Dopo di che si andrà alla ricerca dei sostituti. Per il futuro è già stato bloccato Emanuele Valeri, al momento in prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco.