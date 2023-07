Calciomercato Lazio | Empoli, Fazzini tra sogno e Champions

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Jacopo Fazzini fa parte della lista dei giovani graditi a Maurizio Sarri. Il calciomercato della Lazio adesso è focalizzato sulle priorità, ma non è escluso che in una seconda fase la società biancoceleste possa muovere dei passi sul classe 2003 dell'Empoli. Il centrocampista ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, indicando nel Barcellona la sua squadra di riferimento da sempre e rivelando che da bambino il suo obiettivo era quello di esordire in Serie A, mentre ora il sogno è la maglia della Nazionale oppure giocare la Champions con una grande squadra. Con la Lazio il suo sogno sarebbe esaudito.