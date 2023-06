Calciomercato Lazio | Frattesi: "Ho fatto la mia scelta. Milinkovic è..."

Il centrocampista del Sassuolo, finito nel radar delle più grandi del nostro campionato, spiega di aver già scelto il prossimo club e...

© foto di DANIELE MASCOLO

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - «Inter in vantaggio? Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all’improvviso. Però cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando... al mare. Però sento che ci sono altre società interessate a me». Davide Frattesi si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport e parla soprattutto del suo futuro. Il centrocampista del Sassuolo è pronto per il grande salto. Su di lui ci sono Milan, Inter, Juventus, Lazio e Roma, ma il giocatore ha ammesso di aver già scelto la sua prossima destinazione. Nel calciomercato, però, tutto può cambiare e bisogna mettere tutti d'accordo. Frattesi si è detto pronto ad ascoltare le eventuali offerte irrinunciabili che arriveranno e ha chiesto al suo procuratore di fare in fretta. Davide vuole giocare come mezzala e sarà proprio la collocazione tecnica a fare la differenza per scegliere il suo destino

Calciomercaton Lazio, Frattesi tra Champions e Milinkovic: le sue parole

La Champions è uno stimolo che lo spinge a dare di più, ma non è la prima cosa visto che lui mette il progetto davanti a tutto. Non lo spaventano nemmeno le responsabilità delle grandi piazze. Frattesi e Milinkovic sono i nomi caldi del calciomercato estivo e il calciatore del Sassuolo usa parole al miele per il serbo: «In quanto a Milinkovic, beh, è uno dei più grandi. Ha più talento di me, ma se sono in ballottaggio con lui significa che il lavoro ti porta in alto. E io lavoro come un asino, ho una fame incredibile». Infine anche una risposta per allontanare il possibile binomio con Scamacca alla Roma: «No, ho imparato a ragionare con il cervello. Cerco di essere più lucido nelle scelte e nella gestione delle emozioni».