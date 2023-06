Calciomercato Lazio | Gazzetta dello Sport: "Milinkovic è il sogno di Pioli"

Il quotidiano in rosa parla dei possibili rinforzi per il Milan dopo l'addio di Tonali. Oltre a Frattesi, il serbo sarebbe il grande sogno...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mentre Kezman apre all'Arabia, il futuro di Milinkovic Savic è tutto da scrivere. Il calciatore serbo è in scadenza di contratto nel 2024 e la sua situazione andrà risolta quanto prima. L'ipotesi rinnovo sembra remota e c'è l'opzione addio. Juventus e Inter hanno sondato ma, almeno per ora, non sono andate oltre. Bisognerà capire cosa accadrà. Il Milan era in piena corsa per il numero 21, ma l'addio di Maldini e Massara ha cambiato un po' tutto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della volontà del Milan di andare su Frattesi dopo l'addio di Tonali. Nel pezzo, però, si legge come Pioli sogni di tornare ad allenare il centrocampista che ha avuto ai tempi della Lazio. Ecco cosa scrive il quotidiano: "La sensazione è che, se dipendesse da lui, Pioli giocherebbe con un trequartista fisico. Suo sogno, Sergej Milinkovic. L’ipotesi di passare a tre, con un perno centrale e due mezze ali però c’è e in parte dipenderà... da Frattesi. Davide ha detto chiaramente di voler giocare in una squadra da centrocampo a tre ed effettivamente in quella posizione può attaccare l’area come ha mostrato al Sassuolo e in Nazionale".