Calciomercato Lazio | Grandi manovre con la Juve, spunta Zakaria

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lazio e Juventus devono decidere il futuro di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro è di proprietà dei bianconeri e ha giocato gli ultimi sei mesi in biancoceleste in prestito. Sarri vorrebbe la conferma dell'ex Eintracht, ma le due società devono trovare un'intesa. Si lavora su un nuovo prestito con diritto di riscatto più basso rispetto ai 15 stabiliti a gennaio. Nel discorso per Pellegrini ovviamente la Juventus proverà a inserire anche Milinkovic. La Vecchia Signora non ha mai abbandonato l'idea di poter regalare ad Allegri il centrocampista serbo per rinforzare la rosa (ancor di più se dovesse andare via Rabiot).

Calciomercato Lazio, tutte le contropartite proposte dalla Juve

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, tra le vari contropartite, oltre a Kulusevski (piace a Sarri ma è vicinissimo alla permanenza al Tottenham) e Arthur (non convince), i bianconeri potrebbero mettere anche la pedina Zakaria. Arrivato a Torino il 31 gennaio 2022, lo svizzero classe '96 è stato girato in prestito al Chelsea la scorsa estate. Una stagione avara di gioie per la mezzala ex Borussia Mönchengladbach, che ha raccolto appena 11 presenze in tutte le competizioni (solo 600 minuti giocati). Si tratta di un calciatore dotato di un gran fisico (191 centimetri per 78 chili), dinamico e capace di recuperare palloni e di inserirsi. Caratteristiche diverse rispetto a quelle del Sergente, Zakaria è molto meno tecnico, ma andrebbe a colmare comunque una lacuna all'interno della mediana laziale. Discorsi che andranno approfonditi nei prossimi giorni quando Lazio e Juve parleranno della conferma di Pellegrini che dalle parti di Formello è considerata una priorità.