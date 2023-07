Calciomercato Lazio | Hudson-Odoi pista concreta: piace a Sarri e...conviene!

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri ha fatto a Lotito il nome di Berardi. L'ala del Sassuolo è uno di quei giocatori per il quale stravede, al punto da preferire, davanti a un bivio, il suo arrivo piuttosto che quello di Zielinski. Nel lungo casting degli esterni, però, oltre al 10 neroverde si sono aggiunti anche altri profili. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Sarri si sarebbe opposto davanti all'opzione Karlsson. L'ala danese ha fatto molto bene contro la Lazio, ma non a sufficienza per convincere l'allenatore. A essere entrato nelle sue grazie, invece, è un calciatore che il mister ha allenato ai tempi del Chelsea: Callum Hudson-Odoi, in uscita dal Blues.

Calciomercato Lazio | Hudson-Odoi conviene alla Lazio: garantisce un doppio risparmio

Non ha mantenuto per ora le promesse di inizio carriera Hudson-Odoi. L'ala sinistra, classe 2000, è reduce da una stagione negativa in prestito al Bayer Leverkusen. Non rientra nei piani del Chelsea, che continua a considerarlo un ottimo prospetto, ma in ritardo rispetto a quanto aveva dimostrato agli albori del suo ingresso nel professionismo. Sarri, però, ancora lo stima. Vede in lui un possibile crack, oltre che un'occasione di mercato. Come riporta Il Messaggero, per lui i Blues chiedono circa 20 milioni di euro, qualcosa in meno rispetto alla richiesta del Sassuolo per Berardi. A favorire una possibile trattativa, però, sarebbe la formula. La Lazio, infatti, avrebbe l'occasione di assicurarsi il calciatore in prestito con obbligo di riscatto, rimandando la spesa al prossimo anno e tenendo da parte quei 20 milioni fondamentali per il mercato.