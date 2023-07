Calciomercato Lazio | Il Chelsea non molla Zakharyan: l'idea degli inglesi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri, per ora, ha detto 'no'. Zakharyan è sicuramente un profilo importante in prospettiva, ma che per il momento non è pronto per sostituire Milinkovic a centrocampo. Un discorso che sicuramente fila e che trova d'accordo anche le altre società interessate al russo, tra cui il Chelsea. Gli inglesi, infatti, non hanno mollato il classe 2003 e sarebbero pronti ad acquistarlo, per quanto non sia ancora ritenuto pronto per un salto del genere. Ecco all'ora l'ultima idea degli inglesi. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, i Blues sarebbero pronti a investire per l'acquisto di Zakharyan dalla Dinamo Mosca, per poi 'parcheggiarlo' in prestito allo Strasburgo. Il club francese avrebbe aperto a quest'opzione e per la stellina russa sarebbe l'occasione di confrontarsi con un campionato di più alto livello, prima di approdare in una big europea.