Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Ilic per Basic, la richiesta di Sarri"

Il tecnico biancoceleste vuole gente di carattere e la sconfitta di Lecce rischia di cambiare anche le strategie sul mercato...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La sconfitta della Lazio a Lecce ha lasciato degli strascichi. Maurizio Sarri si è sentito tradito dalla squadra e ha mostrato tutta la sua rabbia nell'allenamento di ieri. Prestazioni come quella di mercoledì possono incidere anche sulle scelte di mercato. Sì perché oltre al vice Immobile e al terzino sinistro mancino, con Bonazzoli e Pellegrini che sono in pole, il tecnico avrebbe chiesto anche un altro ritocco a centrocampo. L'edizione odierna de Il Messaggero spiega: "La novità però è che Sarri chiede gente di carattere, anche un terzo colpo (Ilic) a centrocampo subito: sacrificherebbe Basic, apparso per l'ennesima volta pauroso e mai veramente maturo". Il serbo è una priorità del mister, ma prima va risolto il problema indice di liquidità che può sbloccarsi con qualche cessione o con immissione di soldi come accaduto nell'estate del 2021.