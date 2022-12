Calciomercato Lazio, il Napoli si è mosso per Ilic: ma l'Hellas spara alto

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' Ivan Ilic il nome indicato da Maurizio Sarri per sostituire Luis Alberto, ormai da un anno a questa parte. Il centrocampista serbo ha tutte le caratteristiche che il mister chiede: fisico, tecnico, con qualità e quantità. Elementi apprezzati anche dal d.s Giuntoli e da Luciano Spalletti che hanno deciso così di inserirsi nella corsa al classe 2001 in vista di gennaio. Il Napoli, forte dell'ottimo rapporto con l'Hellas Verona, si sarebbe già mosso in questo senso, andando a perlustrare la situazione, per comprendere la fattibilità dell'operazione. Dopo gli arrivi di Rahmani e Simeone, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i partenopei vorrebbero rinforzare il loro centrocampo anche con Ilic, ma a rallentare una possibile trattativa sarebbe la richiesta degli scaligeri. Per rinunciare al suo gioiello, infatti, Setti non sarebbe disposto a scendere più di tanto sotto i 25 milioni di euro, andando così a eliminare una parte importante della concorrenza. La stessa Lazio, che chiede una cifra simile per Luis Alberto, sarebbe costretta a reinvestire tutto l'introito dello spagnolo per arrivare al serbo, limitando gli acquisti in altri ruoli. L'impressione, però, è che data la situazione di classifica dell'Hellas Verona e la stagione complicata di Ilic, la cifra possa abbassarsi da sola nei giorni a venire.