Calciomercato Lazio | Il retroscena su Zaccagni: era vicino al Milan, poi...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio per la seconda volta in una settimana vola a San Siro. Prima l'Inter in Coppa Italia, poi il Milan in campionato. In pochi giorni la squadra di Baroni ha affrontato entrambe le compagini di Milano in due competizioni diverse. Martedì è arrivata una sconfitta tra tante polemiche, ora è il momento di invertire la rotta e sfatare il tabù contro i rossoneri.

I biancocelesti proveranno a fare risultato ripartendo da una certezza in campo: Mattia Zaccagni. Capitano e numero 10, dopo gli addii di Immobile e Luis Alberto si è preso tutte le responsabilità. Sarà compito suo trascinare la Lazio in questo finale di stagione, a partire dal big match contro i rossoneri. L'incrocio è alquanto interessante: proprio nell'estate del 2021, prima di arrivare nella Capitale, l'ex Verona era stato vicino al Milan, come racconta Il Corriere dello Sport.

Sul mercato per tutta l'estate ma senza trovare affondi da parte di altri club italiani. Il Verona aspettava l'offerta giusta per farlo partire, e prima della proposta di Lotito, ci avevano provato proprio i rossoneri, fortemente interessati al talento di Zaccagni. Era stato inserito, infatti, nella lista dei papabili per il dopo-Chalanoglu, finito a luglio all'Inter. Alla fine, però, non se ne fece nulla. Dopo di che arrivò la chiamata della Lazio, e il resto è storia.